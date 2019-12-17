Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал неудачное выступление российских клубов в еврокубках.

В еврокубках-2019/20 стартовали шесть российских клубов — «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и «Арсенал». Ни один не вышел в весеннюю стадию Лиги чемпионов или Лиги Европы.

— Кто-то из журналистов выступал и сказал, что это деградация, — отметил Прядкин. — Мне это обидно слышать, деградации нет. Наша таблица показывает, что до последнего тура не будут известны ни все еврокубковые участники, ни участники стыковых матчей. Мои коллеги в других странах не видели такой плотности по очкам. У нас конкурентная среда и интересный чемпионат. Да, плохо, что все клубы вылетели, потеряли шестую строчку. Негатив есть, хотя не могу сказать, что удар по имиджу. Не было безразличия: у кого-то сложная группа, у кого-то внутренние сложности. Но без борьбы не отдавали матчи, везде борьба.

— Отмечу, что это негатив. Но ряд команд омолаживается, ряд провели революцию. Есть надежда, что дальше хорошо будем представлены в еврокубках, — добавил глава РПЛ. (Константин Алексеев)

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