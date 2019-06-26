Сергей Овчинников: "Турнир в Австрии идеально подошел нам по датам"

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников назвал идеальными сроки проведения Кубка Париматч Премьер. Товарищеский турнир пройдет с 26 июня по 4 июля.

– Турнир в Австрии идеально подошел нам по датам: он пройдет как раз в те сроки, которые отлично укладываются в наш график подготовки к сезону, – цитируют "Известия" Овчинникова. – Плюс мы сыграем с командами высокого уровня, а на сборах всегда бывает сложно найти подходящего соперника для спарринга. Так что со своей стороны видим в этом турнире только положительные моменты. Тем более он поднимет интерес к российскому футболу в период межсезонья. Понятно, что главная задача – подготовка к сезону, и матчи будут проходить под нагрузками, но побеждать в любых турнирах всегда приятно, даже в товарищеских. Поэтому постараемся и подготовиться качественно, и кубок завоевать. Но акцент все-таки будем делать на тренировочном процессе и выстраивании игровых связей.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020