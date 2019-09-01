Сергей Матвеев: «Планировать можно одно, а получить другое»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал результат матча 8-го тура чемпионата России против «Урала» (4:2).

«Планировать можно одно, а получить другое, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Рады, что удалось преодолеть трудный отрезок, который был в квалификации Лиги чемпионов и чемпионате России. Победили, показав приятный футбол. У нас проходили хорошие комбинации. В общем, связи налаживаются.

Мы на каждого футболиста всегда надеемся. И пытаемся их лучшие качества встроить в наши действия».