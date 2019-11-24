Сергей Матвеев назвал трудным и интересным матч «Краснодара» в Туле

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после гостевого матча 17-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (2:1) согласился, что перед перерывом его команда упустила инициативу. При этом специалист уверен: и в первом тайме, и во втором «быки» должны были снимать вопросы об исходе встречи.

— Игра сложилась тяжело, как мы и ожидали. И наш недавний матч в Краснодаре был непростым (победа «быков» — 2:0. — Прим. «СЭ»), и сегодняшний — довольно интересным и трудным. Было непросто. Плюс небольшой холод, — сказал Матвеев на послематчевой пресс-конференции. — После (перерыва на встречи) сборных ожидали менее конструктивную игру, но матч, на наш взгляд, получился в принципе хорошим, с атаками, голевыми моментами. Для зрителей, думаю, он был интересным. Мы рады победе, потому что после отрезка с ничьими для дальнейшего движения нужно было выиграть. Мы добыли победу, чему очень рады.

— «Арсенал» сильно провел концовку первого тайма, во втором смотрелся активнее. Это его заслуга, или «Краснодар» так позволил играть сопернику?

— Вы правы, концовка первого тайма была полностью за «Арсеналом». Он забил мяч, еще имел моменты, которые мог реализовать. Но по второму тайму с вами не соглашусь: он был отрезками, достаточно хорошие — у нас, у «Арсенала». Инициатива переходила из рук в руки. Соперник пытался добавить в игре, менял схему, все это было понятно. Мы тоже пытались использовать замены и свои козыри. Считаем, у нас были моменты и в первом тайме, когда в контратаках могли доводить до 3:0 и закончить игру раньше, и во втором — тот же пенальти плюс быстрые выходы, которые мы умеем делать. (Артем Агапов)

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