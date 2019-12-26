Сергей Карякин: «Надеюсь, «Спартак» по итогам сезона пробьется в еврокубки»

Российский шахматист Сергей Карякин в интервью «Известиям» признался, что в этом году редко посещал матчи «Спартака». Однако он надеется, что красно-белые пробьются в еврокубки.

— Вы известный болельщик футбольного «Спартака». Как оцените игру команды после прихода Доменико Тедеско?

— Я не то что дистанцируюсь от любимой команды, но этот год был настолько насыщенным, напряженным, что у меня не было времени ходить на матчи. Поэтому мне сложно судить о настроениях внутри команды. Надеюсь, она найдет свою игру во втором круге и по итогам сезона пробьется в еврокубки.