Сергей Карякин: «Надеюсь, «Спартак» по итогам сезона пробьется в еврокубки»
07:07
Российский шахматист Сергей Карякин в интервью «Известиям» признался, что в этом году редко посещал матчи «Спартака». Однако он надеется, что красно-белые пробьются в еврокубки.
— Вы известный болельщик футбольного «Спартака». Как оцените игру команды после прихода Доменико Тедеско?
— Я не то что дистанцируюсь от любимой команды, но этот год был настолько насыщенным, напряженным, что у меня не было времени ходить на матчи. Поэтому мне сложно судить о настроениях внутри команды. Надеюсь, она найдет свою игру во втором круге и по итогам сезона пробьется в еврокубки.
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