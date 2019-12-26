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Сергей Карякин: «Надеюсь, «Спартак» по итогам сезона пробьется в еврокубки»

07:07
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Российский шахматист Сергей Карякин в интервью «Известиям» признался, что в этом году редко посещал матчи «Спартака». Однако он надеется, что красно-белые пробьются в еврокубки.

— Вы известный болельщик футбольного «Спартака». Как оцените игру команды после прихода Доменико Тедеско?

— Я не то что дистанцируюсь от любимой команды, но этот год был настолько насыщенным, напряженным, что у меня не было времени ходить на матчи. Поэтому мне сложно судить о настроениях внутри команды. Надеюсь, она найдет свою игру во втором круге и по итогам сезона пробьется в еврокубки.

Дополнительная информация

https://iz.ru/958283/timur-ganeev-aleksandr-nevzgoda/u-karlsena-net-nedostatka-motivatcii

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