Сергей Хусаинов: "Во втором эпизоде с Фернандесом надо было давать прямую красную карточку"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал "СЭ" решение главного судьи встречи 23-го тура РПЛ ЦСКА – "Оренбург" (2:3) Сергея Лапочкина, который в первом тайме удалил защитника армейцев Мариу Фернандеса​ за две желтые карточки. Первую игрок получил на 19-й минуте, когда в верховой борьбе локтем задел лицо соперника. Вторую – на 25-й, когда в подкате сыграл прямыми ногами.

– На мой взгляд, во втором эпизоде с Мариу была прямая красная карточка, а не желтая, – говорит Хусаинов. – По существу, по логике и правилам, именно такое решение должен был принять рефери. Ноги защитника шли поверх мяча. Его в подкате нужно выбивать только носком, а игра открытой подошвой давно запрещена. Это очевидное нарушение. За подобное нужно, повторю, давать прямую красную карточку. Лапочкин вспомнил, что у Мариу уже есть желтая и не решился наказывать футболиста по всей строгости. (Арман Мкртчян)