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Сегодня, 16:21

Сенников рассказал, что думает о возможном переходе Изидора в «Зенит»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, что думает о возможном переходе нападающего железнодорожников Вильсона Изидора в «Зенит».

«Изидор выиграет в любом случае, потому что в «Локомотиве» у него мотивация пропала, хоть он и приносил пользу клубу. Он себя не видит, или его не видят игроком основного состава, а человек с амбициями и желанием играть, конечно, в такой ситуации всегда захочет перейти. Трансферное окно в Европе закрылось, поэтому больше не остается вариантов, как в какой-то российский клуб перейти», — сказал Сенников Betonmobile.ru.

Он добавил, что для футболиста переход в «Зенит» станет вызовом.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» арендует 23-летнего француза с обязательным правом выкупа за 6 миллионов евро.

Ранее агент футболиста заявлял, что Изидор хочет вернуться во Францию из-за беременности жены.

Источник: https://betonmobile.ru/dmitriy-sennikov-izidora-v-zenite-zhdet-eshhe-bolshaya-konkurentsiya-chem-v-lokomotive
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
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