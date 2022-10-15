Семшов назвал запоздалым уход Плутника из «Локомотива»: «Сезон уже потерян»

Бывший футболист «Торпедо» Игорь Семшов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Юрия Нагорных председателем совета директоров «Локомотива». Ранее этот пост покинул Александр Плутник.

«Изменение запоздалое. Главное, кто придет на должность главного тренера. Сезон уже потерян. Нужно хотя бы в этом сезоне восстановить то, что было разрушено за несколько лет. Придет Галактионов? Мне кажется, что лучше позвать тренера, который выступал за «Локомотив» не один год. Если человек прочувствовал всю атмосферу клуба, то он будет отдаваться на все 200%», — сказал Семшов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

13 октября «Локомотив» объявил о назначении Андрея Федорова исполняющим обязанности главного тренера команды. «Локомотив» с 9 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.