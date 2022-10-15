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Сегодня, 11:28

Семшов назвал запоздалым уход Плутника из «Локомотива»: «Сезон уже потерян»

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Бывший футболист «Торпедо» Игорь Семшов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Юрия Нагорных председателем совета директоров «Локомотива». Ранее этот пост покинул Александр Плутник.

«Изменение запоздалое. Главное, кто придет на должность главного тренера. Сезон уже потерян. Нужно хотя бы в этом сезоне восстановить то, что было разрушено за несколько лет. Придет Галактионов? Мне кажется, что лучше позвать тренера, который выступал за «Локомотив» не один год. Если человек прочувствовал всю атмосферу клуба, то он будет отдаваться на все 200%», — сказал Семшов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

13 октября «Локомотив» объявил о назначении Андрея Федорова исполняющим обязанности главного тренера команды. «Локомотив» с 9 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Игорь Семшов
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ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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