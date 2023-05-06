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Сегодня, 12:09

Семшов поддержал Йокановича: «Нужно время, чтобы в требования поверили»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Игорь Семшов в комментарии «СЭ» оценил работу главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

«В защиту тренера — всегда нужно время, чтобы что-то слепить из команды. Волшебной палочки нет. Мы хотим, чтобы он за короткий срок сделал команду. Но игроки остались, и к ним тоже есть претензии. В последнее время мы очень любим критиковать тренеров, а игроки хорошие. Нет, игроки те же остались. Не думаю, что тренер настроен на снижение результатов команды. Нужно время, чтобы привнести что-то свое, чтобы в требования поверили», — сказал Семшов «СЭ».

54-летний сербский специалист возглавляет московский клуб с июня 2022-го. Ранее Йоканович тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Аль-Гарафу», «Фулхэм», «Уотфорд» и другие команды.

«Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 25 матчах.

Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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Федотов признан лучшим тренером РПЛ в апреле
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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 - : -
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Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
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Краснодар – Кр. Советов
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Спартак

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Краснодар

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