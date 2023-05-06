Семшов поддержал Йокановича: «Нужно время, чтобы в требования поверили»

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов в комментарии «СЭ» оценил работу главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

«В защиту тренера — всегда нужно время, чтобы что-то слепить из команды. Волшебной палочки нет. Мы хотим, чтобы он за короткий срок сделал команду. Но игроки остались, и к ним тоже есть претензии. В последнее время мы очень любим критиковать тренеров, а игроки хорошие. Нет, игроки те же остались. Не думаю, что тренер настроен на снижение результатов команды. Нужно время, чтобы привнести что-то свое, чтобы в требования поверили», — сказал Семшов «СЭ».

54-летний сербский специалист возглавляет московский клуб с июня 2022-го. Ранее Йоканович тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Аль-Гарафу», «Фулхэм», «Уотфорд» и другие команды.

«Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 25 матчах.