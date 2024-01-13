Семин вспомнил матч Россия — Украина: «Для любого тренера такое поражение бесследно не проходит»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России, трехкратный чемпион страны Юрий Семин в интервью «СЭ» предположил, что неудача в отборочном матче Евро-2000 не прошла для Олега Романцева бесследно.

— А есть ли у вас ответ, почему при отличных отборочных циклах ЧМ и Евро у Романцева не получилось в финальных — в 1996-м и 2002-м?

— В первую очередь отметил бы простую вещь. Ему не хватало удачи. Прекрасно играли с теми же итальянцами в первом матче Евро-96. Точно не хуже «Скуадры Адзурры», а может, даже и лучше. Но не повезло, и проиграли. Так же, как с той же Бельгией на ЧМ-2002. Ни на одном большом турнире со сборной ему не сопутствовала удача! И еще — мне кажется, он все-таки был уставший. О чем мы с вами и говорили.

— А ничья с Украиной в 1999-м после совместного гола Андрея Шевченко и Александра Филимонова в концовке вообще трагедия.

— Такое случается раз в сто лет! Иметь такое большое преимущество и совершить такую нелепую ошибку... Я смотрел матч с трибуны «Лужников» и помню это очень хорошо.

— Могла та игра Романцева надломить? Хотя он еще немало чего после этого выиграл.

— Для каждого тренера поражение бесследно не проходит, тем более такое. Не поехать на Евро после такого отборочного цикла, после прекрасной выездной победы над чемпионами мира французами — это очень больно. Уверен, что для него это был большой стресс. У любого болельщика он тогда присутствовал, что уж говорить о главном тренере. Это не добавляет ни здоровья, ни настроения. А стресс накапливается...