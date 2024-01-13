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Сегодня, 13:21

Колосков считает, что массовая закупка легионеров может пагубно повлиять на ближайших резервистов «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что большое количество трансферов из-за рубежа может пагубно повлиять на ближайших резервистов петербургского «Зенита».

«Не думаю, что массовые закупки «Зенита» не самыми известными легионерами могут как-то повлиять на мотивацию игроков из академии «Зенита». Из академий у нас в футболе все-таки довольно редко попадают в первые команды, только самые выдающиеся остаются. А вот на тех игроков, кто находится в ближайшем резерве, большое количество трансферов из-за рубежа может пагубно повлиять. Тут стоит вернуться к вопросу о мастерстве главного тренера и его штаба, как они проведут работу с игроками. Для тех, кто находится в обойме первой команды и редко появляется на поле, такой большой наплыв новичков может их в состояние полной безнадежности ввести», — приводит слова Колоскова Legalbet.

Нынешней зимой «Зенит» подписал контракты с 26-летним центральным защитником Нино из «Флуминенсе», 17-летним вингером Педро из «Коринтианса», 25-летним вингером Артуром из «Палмейраса» и полузащитником Ильзатом Ахметовым из «Краснодара».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 36 очками в 18 матчах, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.

Источник: https://legalbet.ru/news/koloskov-massovaya-zakupka-legionerov-mozhet-pagubno/
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Зенит
Вячеслав Колосков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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