Семин — о первом чемпионстве Спаллетти в Италии: «Лучано проделал большую работу»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал первое чемпионство Лучано Спаллетти в Италии.

«Лучано проделал большую работу. Он практически поменял команду на 60 процентов . Ему позволил это сделать руководитель клуба, вложил в это деньги. Сейчас они празднуют, я знаю, что такое победы в Неаполе, неоднократно был там», — сказал Семин «СЭ».

4 мая «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре серии А (1:1) и завоевал чемпионский титул. За 5 туров до конца розыгрыша серии А отрыв «Наполи» от «Лацио» вырос до 16 очков, что позволило команде Спаллетти досрочно стать чемпионом Италии.

Это третье скудетто в истории клуба. Первые два были завоеваны в сезонах-1986/87 и 1989/90.