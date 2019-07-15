Семин объяснил секрет успешной игры Фернандеша в чемпионском сезоне

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, обсуждая преображение полузащитника Мануэла Фернандеша в сезоне-2017/19, отметил, что для него не важен возраст футболиста.

– Кстати, пример на эту тему. Ольга Смородская отправляла Фернандеша во второй состав, а вы вернули его в основу. И когда "Локомотив" выиграл чемпионат, португалец был чуть ли не самым ярким футболистом сезона. В чем секрет?

– Секрет один – мне не важен возраст игрока, безразлична его национальность или цвет кожи, кто его агент. Если он на тренировке выглядит сильнее, чем конкурент, то попадет в состав. Придерживаюсь этого принципа с первых шагов, и не изменяю ему по сей день. (Александр Львов)

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