Семин: «Лидерство «Краснодара» — не сенсация, клуб грамотно к этому шел»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ.

«Лидерство «Краснодара» — не сенсация. Была бы сенсация, если бы отрыв от второго места был 10 очков. А так — вполне закономерное явление, клуб грамотно к этому шел. В команде собраны сильные легионеры, есть очень талантливые воспитанники. Руководство удачно пригласило сербского специалиста, который сразу показал достойный результат. Все логично», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

После 15 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 32 очками. Идущий на втором месте «Зенит» отстает на 2 очка. «Динамо» замыкает тройку сильнейших (25).