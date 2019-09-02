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Семак с женой застряли в Пулково накануне повторной свадьбы

17:54

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и его жена Анна не могут вылететь на собственную свадьбу из Санкт-Петербурга. Сейчас в Пулково задержаны рейсы до Антальи, Москвы, Амстердама, Новосибирска и Екатеринбурга.

Анна опубликовала в сториз Инстаграма фотографии Семака, подписав: «сниму комнату в аэропорту Пулково. Подойдет любое хозяйственное или складское помещение со свободным периметром для спального мешкка».

Пара, воспитывающая семерых детей, ранее развелась. Повторная свадьба у них назначена на 3 сентября.

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