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Семак рассказал об интересе к братьям Миранчук

07:45
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал большое интервью обозревателю «СЭ» Александру Львову. И рассказал о том, что клуб проявлял интерес к полузащитникам «Локомотива» Алексею и Антону Миранчук.

— Геркус рассказывал, что вы вели переговоры о приобретении братьев Миранчук.

— «Зенит» проявлял интерес к братьям. Лимит заставляет искать качественных исполнителей с российскими паспортами.

— Тема такого перехода закрыта?

— На данный момент — да.

Полностью интервью Сергея Семака — здесь

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