Семак рассказал о травмах Ерохина и Ракицкого

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат товарищеского матча против «Риги» (4:0).

— Побеждать всегда приятно. Конечно, результат не имеет принципиального значения, но наши игроки — спортсмены по духу и во всех матчах — не важно, контрольные это игры или официальные — стараются побеждать. Сегодня мы неплохо смотрелись по движению и получили ту нагрузку, которая нам нужна. Проанализируем и будем двигаться дальше. Нужно посмотреть, что с Сашей Ерохиным. Конечно, это неприятное для нас повреждение, учитывая те, которые уже есть у команды. Для нас важно, чтобы все были готовы, чтобы все были в строю, — приводит слова тренера сайт «Зенита».

— Что у Ерохина? Колено?

— Посмотрим. Надеюсь, что ничего серьезного нет. Более точно скажем после обследования, по горячим следам сложно сказать что-то более подробно. Думаю, что завтра-послезавтра все точно скажем.

— Сегодня не играл Ярослав Ракицкий. Что с ним, проясните, пожалуйста.

— У Ярослава небольшое повреждение, он сейчас не тренируется и не смог принять участие в матче, как и Миша Кержаков. Надеюсь, они скоро к нам присоединятся, также как и Караваев с Дугласом, которых мы тоже ждем. Думаю, они начнут с нами работать уже с завтрашнего дня.

— Чувствовалось, что во втором тайме команда играет на то, чтобы дать Крапухину забить?

— Нет, такого не было. Крапухин сам находится на острие атаки, и у него больше возможностей, чем у других для того, чтобы оказываться перед воротами, чтобы забить. Это просто стечение обстоятельств.

— Справа играл Круговой, слева — Мусаев. Почему так решили изобрести во втором тайме?

— Мы были ограничены в выборе — не все футболисты смогли сыграть сегодня, поэтому нам приходилось некоторые позиции менять местами. Для Леона Мусаева более знакома позиция левого защитника, а Круговой уже играл справа. Скажем так, из всех возможных вариантов этот был более предпочтительным.

— Вендел забил ударом издалека. Ставили перед ним задачу специально бить с дистанции?

— Не только перед ним: если у нас есть возможность нанести подготовленный удар, это нужно делать. Это тот элемент, которого у нас не хватает. С приходом Вендела, который умеет бить со средних дистанций, надеюсь, что мы будем бить чаще.

— Есть ли новости по Дзюбе и Луневу? По-прежнему ли у них положительные тесты? Как они себя чувствуют?

— Они провели обследование. Ничего не изменилось, они нормально себя чувствуют, но мы ждем, когда тест будет отрицательным для того, чтобы они начали заниматься.