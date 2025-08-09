Семак проводит 300-й матч во главе «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак проводит 300-й матч во главе сине-бело-голубых.
Юбилейной стала игра с «Ахматом» в 4-м туре РПЛ.
49-летний специалист возглавляет «Зенит» с 2018 года. Также он руководил командой в 2014-м в качестве исполняющего обязанности главного тренера.
Под руководством Семака «Зенит» шесть раз становился чемпионом России и дважды — обладателем Кубка страны.
