Семак проводит 300-й матч во главе «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак проводит 300-й матч во главе сине-бело-голубых.

Юбилейной стала игра с «Ахматом» в 4-м туре РПЛ.

49-летний специалист возглавляет «Зенит» с 2018 года. Также он руководил командой в 2014-м в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

Под руководством Семака «Зенит» шесть раз становился чемпионом России и дважды — обладателем Кубка страны.