9 августа, 21:22

Умяров — о поражениях «Спартака»: «У меня нет объяснения»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:4) в матче 4-го тура РПЛ.

— Второй тур подряд отыгрываемся? У меня нет объяснения. Тяжело, — начал Умяров. — Не знаю, потеря концентрации. Честно, не понимаю. Сам уже много анализирую. В прошлом сезоне это было, в этом повторяется.

— Говорят, что красные карточки идут от эмоциональности Станковича.

— Не могу сказать.

— От чего они идут?

— Каждая карточка идет от каждого игрока по-разному. Где-то прямая красная, где-то две желтые. Тот футбол, который у нас есть, нужно играть почти один в один на всем поле. Поэтому такие моменты случаются.

— Голы забивает футболист метр с кепкой на коньках? О чем это говорит.

— В голе всегда есть ошибки, и хорошая игра забивающего. Была борьба со мной, получилось как получилось.

— Как Жедсон помогает команде?

— Вы все видите качества игрока на поле. Невозможно так быстро влиться и по-максимуму включиться в новую команду. Понятно, что хотелось бы скорее увидеть его в нашей команде адаптированным. Мы только помогаем ему.

— Впереди игра против «Зенита». Что скажете?

— Хочется побыстрее исправить ситуацию. Без разницы, игра с «Зенитом» или с Махачкалой в Кубке. Каждая игра — момент, который нужно использовать для исправления ситуации.

Наиль Умяров
ФК Спартак (Москва)
  • Бен Ричардс

    У меня есть объяснение. Первый гол - косяк Максименко, второй- Дуарте. третий - Умярова. Бакаев должен был забить из-под хронически тормознутого Литвинова, но не попал в открытый угол ворот с 7 метров. Это еще Денисов, Пруцев и Зобнин не выходили. Эта компашка ногомячистов постоянно привозит, а сегодня еще и Батраков провел наверное свой лучший матч в РПЛ. Все закономерно.

    10.08.2025

  • volish17

    Играть нужно лучше , обьяснять не чего не нужно будет..

    09.08.2025

  • sdf_1

    — Голы забивает футболист метр с кепкой на коньках? ------------------ Это за что вы так Батракова? Если у Умярова нет объяснения, то оно есть у меня. С Максименко на воротах и с такой защитой выигрыш матча это приятная неожиданность

    09.08.2025

    • «Ахмат» побеждает «Зенит» после первого тайма матча РПЛ

    Семак проводит 300-й матч во главе «Зенита»
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
