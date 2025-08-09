Умяров — о поражениях «Спартака»: «У меня нет объяснения»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:4) в матче 4-го тура РПЛ.

— Второй тур подряд отыгрываемся? У меня нет объяснения. Тяжело, — начал Умяров. — Не знаю, потеря концентрации. Честно, не понимаю. Сам уже много анализирую. В прошлом сезоне это было, в этом повторяется.

— Говорят, что красные карточки идут от эмоциональности Станковича.

— Не могу сказать.

— От чего они идут?

— Каждая карточка идет от каждого игрока по-разному. Где-то прямая красная, где-то две желтые. Тот футбол, который у нас есть, нужно играть почти один в один на всем поле. Поэтому такие моменты случаются.

— Голы забивает футболист метр с кепкой на коньках? О чем это говорит.

— В голе всегда есть ошибки, и хорошая игра забивающего. Была борьба со мной, получилось как получилось.

— Как Жедсон помогает команде?

— Вы все видите качества игрока на поле. Невозможно так быстро влиться и по-максимуму включиться в новую команду. Понятно, что хотелось бы скорее увидеть его в нашей команде адаптированным. Мы только помогаем ему.

— Впереди игра против «Зенита». Что скажете?

— Хочется побыстрее исправить ситуацию. Без разницы, игра с «Зенитом» или с Махачкалой в Кубке. Каждая игра — момент, который нужно использовать для исправления ситуации.