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Сегодня, 11:37

Семак — о словах Дзюбы в свой адрес: «Для всех хорошим не будешь»

Алексей Михайлов
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Артем Дзюба и Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова форварда «Акрона» в свой адрес.

Ранее Дзюба в интервью заявил, что не пожмет руку Семаку, потому что тренер не поблагодарил его за игру в петербургском клубе.

«Это абсолютно типичная ситуация: игроки, которые играют, они всегда довольны. Игроки, которые не играют, и по тем или иным причинам реже появляются в стартовом составе, они, конечно, обижаются на главного тренера. Это нормальная картина и достаточно распространенная. Здесь у меня нет никаких вопросов. Я давно не смотрел никакие интервью. Что касается каких-то отрывков, — видел. Ничего страшного, переживем. Для всех хорошим не будешь», — сказал Семак.

Михаил Галактионов и Артем Дзюба. Дзюба рассказал, почему не пожмет руку Семаку и Галактионову

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год, когда форвард перешел в турецкий «Адана Демирспор». В феврале 2023-го Дзюба подписал контракт с «Локомотивом», за который выступал до лета этого года. В сентябре 36-летний нападающий стал игроком «Акрона».

В текущем сезоне на счету Дзюбы 8 матчей во всех турнирах, 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт футболиста с тольяттинским клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

Артем Дзюба
Сергей Семак
ФК Зенит
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Малафеев назвал лучших голкиперов первого круга РПЛ
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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30 тур
22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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П
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Маркус Вендел

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