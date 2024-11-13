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Удальцов считает, что перечеркивать карьеру Гончаренко одним вылетом из РПЛ неправильно

Камила Абдурахманова
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал, почему клуб решил назначить Виктора Гончаренко главным тренером.

«Кирилл Новиков мой большой друг и товарищ. Но мы не вели с ним переговоров. У нас был шорт-лист тренеров, большинство россияне, был и иностранный специалист. Мы остановили свой выбор на Гончаренко. Не соглашусь по поводу оценки работы Гончаренко в «Урале». Мы изучали проблематику и метрики того, как играла команда. Вылет из РПЛ — это действительно минус, но у Виктора Михайловича не самый взрослый возраст, он тренирует уже давно и светлых страниц в его карьере гораздо больше. Перечеркивать всю карьеру одним вылетом из РПЛ неправильно. Это самый статусный тренер, который работал в Нижнем Новгороде.

Были проблемы с травмированными. Нам кажется, что не до конца хорошо была проведена селекционная кампания. Понятно, что были ошибки, которые допустил сам Виктор Михайлович. Для нас значимо то, что тренер сам признает ошибки, значит, он склонен к прогрессу. Гораздо хуже, когда человек считает, что делал все правильно, но вот так сложилось и он ушел», — цитирует Удальцова «РБ Спорт».

Гончаренко стал главным тренером «Пари НН» 9 октября, сменив на этом посту сербского специалиста Сашу Илича. После 15 туров РПЛ команда с 15 очками находится на десятом месте турнирной таблицы.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Удальцов
Виктор Гончаренко
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