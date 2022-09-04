Камоцци о поражении «Спартака» от «Зенита»: «Мы увидели, что разрыв между клубами все еще существует»

Камоцци считает, что «Спартаку» требуется много времени, чтобы достичь стандарта «Зенита»

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение «Спартака» от «Зенита» (1:2) в матче 8-го тура РПЛ.

«У «Зенита» все еще больше тактических знаний и уверенности в своей технике. Сегодня мы увидели, что разрыв между командами все еще существует. «Спартаку» требуется много времени, чтобы достичь стандарта «Зенита», — сказал Камоцци «СЭ».

«Зенит» набрал 20 очков и стал единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата России. «Спартак» потерпел второе поражение в сезоне и откатился на пятую строчку с 16 очками.

В следующем туре «Зенит» 11 сентября на своем поле примет «Оренбург», «Спартак» в этот же день сыграет в гостях с «Ростовом».