Семак – о Сутормине: "Никто никого не заставлял переходить"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о трансфере полузащитника Алексея Сутормина. 25-летний хавбек сначала перешел из "Оренбурга" в "Рубин", а через неделю из казанской команды в питерскую.

– Расскажите о ситуации с Суторминым. Как получилось, что сначала он внезапно перешел в "Рубин", а потом оказался в "Зените", который его вел больше полугода? После перехода Сутормина в "Рубин" была информация, что вы связались с высшим руководством клуба и попросили его все-таки выкупить Сутормина. Это действительно так?

– Нет, абсолютно. Ситуация простая, мы были заинтересованы в игроке, вели переговоры. Да достаточно неожиданно все пошло в другую сторону. Ну "Рубин" так "Рубин"... Выбрал игрок по каким-то критериям... В дальнейшем переговоры, мы продолжали контактировать на случай, если будут какие-то варианты. Они обнаружились. Игрок решил перейти к нам. Нет никаких проблем. Леша с удовольствием перешел в "Зенит". Почему он изначально решил перейти а "Рубин"? Может быть, переговоры затянулись на каком-то этапе. Думаю, сложно сказать. Но никто никого не заставлял переходить. У нас есть законы. Вот в хоккее пожестче немножко. Все переходы – с согласия игрока. Иногда бывает конфликт интересов, но против воли игроки никуда не переходят.

– Сутормин может сыграть на нескольких позициях. Вы его рассматриваете в качестве правого защитника?

– Мы держим это в уме, но сейчас не планируем использовать в качестве правого защитника. Он играл на этой позиции в схеме с тремя центральными защитниками. Но это футболист более атакующего плана, и мы видим его в полузащите. Могут возникать форс-мажоры. Будем анализировать, смотреть. (Гоша Чернов)

Сутормин – в "Зените" // Тройник Сутормина. Операция "Перехват"