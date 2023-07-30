Селюк оценил игру «Ахмата» на старте сезона-2023/24

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил игру «Ахмата», в котором выступает ряд его клиентов, на старте сезона-2023/24.

Грозненцы уступили «Крыльям Советов» (1:2) в 1-м туре РПЛ и проиграли «Зениту» (0:2) в матче 1-го тура групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России.

«В команде много ключевых игроков травмированы. Тот же Нене, тот же Садулаев, тот же Богосавац и много кто еще. Надо отдать должное, игроки грозненцев всегда играют с желанием, но в матче с «Крыльями Советов», честно говоря, оборона сыграла не самым лучшим образом. Дай Бог, футболисты поправятся, а клуб вернется на свои победные рельсы», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Селюка.

В воскресенье, 30 июля «Ахмат» встретится с ЦСКА в матче 2-го тура чемпионата России-2023/24. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.