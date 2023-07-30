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Сегодня, 16:35

Селюк оценил игру «Ахмата» на старте сезона-2023/24

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил игру «Ахмата», в котором выступает ряд его клиентов, на старте сезона-2023/24.

Грозненцы уступили «Крыльям Советов» (1:2) в 1-м туре РПЛ и проиграли «Зениту» (0:2) в матче 1-го тура групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России.

«В команде много ключевых игроков травмированы. Тот же Нене, тот же Садулаев, тот же Богосавац и много кто еще. Надо отдать должное, игроки грозненцев всегда играют с желанием, но в матче с «Крыльями Советов», честно говоря, оборона сыграла не самым лучшим образом. Дай Бог, футболисты поправятся, а клуб вернется на свои победные рельсы», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Селюка.

В воскресенье, 30 июля «Ахмат» встретится с ЦСКА в матче 2-го тура чемпионата России-2023/24. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
2
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
3
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
4
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
5
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
6
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
10
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
11
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
12
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
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29 тур
30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 2
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 2 0 2
Матиас Дамиан Перес

Матиас Дамиан Перес

Оренбург

 2 0 2
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