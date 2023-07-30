Канчельскис резко высказался о работе Талалаева: «Человек закопал три команды, а ему дают контракт на пять лет!»

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед», директор казахстанского «Тобола» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» высказался о работе главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.

«Талалаев работал в «Торпедо» и «Крыльях Советов» — везде вылетел в ФНЛ. Сейчас — «Химки». Человек закопал своими руками три команды, а ему дают контракт на пять лет! Это как? Разве так нужно работать? Его результаты говорят сами за себя. Слабый тренер? Конечно!» — сказал Канчельскис «СЭ».

Талалаев возглавил «Химки» в апреле 2023 года. Под его руководством команда заняла 15-е место в турнирной таблице чемпионата России и вылетела в первую лигу. До этого в сезоне-2022/23 он тренировал «Ахмат» и «Торпедо».