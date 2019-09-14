Себастьян Дриусси: «Хотел бить первый пенальти, но его отдали Азмуну»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (3:1) в 9-м туре РПЛ. Арентинец вернулся в строй после травмы и реализовал пенальти.

— Прекрасные, — цитирует официальный сайт «Зенита» Дриусси. — Рад, что я снова в строю и смог сегодня отличиться. Но самое важное — мы одержали победу, потому что нам необходимо было продолжить начатое в Москве. К счастью, удалось.

Волновался ли перед пенальти? Нет, абсолютно! Был уверен в своих силах, сам вызвался пробить и попросил об этом Артема. Он разрешил — и я счастлив, что забил важный для команды мяч. Я хотел бить и первый пенальти, но его отдали Азмуну.

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