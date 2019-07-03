Себастьян Дриусси: "Готов приносить пользу клубу на любой позиции. Только не в воротах!"

Крайний нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси сказал, что готов играть на различных амплуа. Единственная позиция, которая аргентинцу не подходит - вратарь.

– Осенью вас перевели налево, потому что изучили, откуда вы делали голевые передачи. Сами чувствовали эти зоны?

– Да, мне хорошо знакома эта позиция, в "Ривер Плейт" играл там целый год, поэтому старался выполнять просьбы тренера – использовать свободное пространство на фланге. К счастью, мне это удалось.

– Как вы вообще отреагировали на перевод в полузащиту?

– Хорошо, потому что для футболиста самое главное – выходить в стартовом составе. И я готов делать все, что в моих силах, на той позиции, где меня видит главный тренер.

– И даже в воротах?

– Ну уж нет, в ворота не встану, тут я пас! (Смеется.) (Егор Бычков)

Полностью интервью Дриусси - скоро в "СЭ"