Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о самом запоминающимся моменте в составе петербургского клуба.

— Я наслаждаюсь игрой, мне комфортно в каждом матче благодаря одноклубникам, — цитирует Дриусси официальный сайт «Зенита». — Чувствую себя важной частью команды, потому что партнеры и тренер доверяют мне, и от этого все становится чуть более легким. Но в «Зените» важен каждый футболист, ключевую роль играют все, а не я один, потому что пройденный нами за последние несколько лет путь к золотым медалям и Лиге чемпионов можно было осилить только сообща.

— Какое событие за время, проведенное в «Зените», запомнилось больше всего?

— Чемпионство. Приехать в совершенно новую страну и культуру — далеко от моего дома, с другим климатом — и адаптироваться к ней было очень непросто, поэтому завоеванный титул приобрел для меня особенную ценность. Я всегда буду помнить его и то, как мы шли к золоту. Эмоции от празднования в самолете — это на всю жизнь.

— Поддерживаете отношения с Паредесом и Ригони?

— Да. С Лео мы дружим с самого детства, поэтому не теряем связь.

— Они спрашивают, как ваши дела в России?

— Да, например, интересуются, почему я не играю в нападении, ха-ха.

В текущем сезоне Дриусси провел 18 матчей за «Зенит», забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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