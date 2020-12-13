Щенников прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Защитник ЦСКА Георгий Щенников перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» высказался о пандемии коронавируса.

— Поначалу действительно было много вопросов, но, честно говоря, через какое-то время мы пришли к мысли, что ничего сверхъестественного не происходит, — цитирует пресс-служба ЦСКА Щенникова. — Существовали разные опасения, это не очень приятная ситуация, не всем она нравится, но что поделать. Каждодневные тесты, дистанция — мы к этому привыкли, все стало как обыденность.

Год назад почти никто не обрабатывал руки в общественных местах, уж тем более не носил масок, а сейчас это само собой разумеющиеся вещи. Но печально, когда люди болеют, уходят из жизни. Надеюсь, скоро все это закончится. Как футболистам нам хочется, чтобы на игры ходило намного больше зрителей, ведь все, что мы делаем на поле, мы делаем для них.

Матч ЦСКА — «Урал» состоится 13 декабря на «ВЭБ Арене». Начало — в 19.00 по московскому времени.

По последним данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в России выявлено 2 653 928 случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксирован 46 941 летальный исход, выздоровело 2 106 235 человек.