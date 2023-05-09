Сборная Грузии рассчитывает вызвать Константина Марадишвили на июньские матчи

23-летний полузащитник московского «Локомотива» Константин Марадишвили находится на завершающей стадии получения грузинского гражданства, сообщает «РБ Спорт».

Футболист ни разу не вызывался в национальную сборную России, поэтому без каких-либо проблем может выступать за команду Грузии. Также «РБ Спорт» стало известно, что процесс получения грузинского паспорта проходит в ускоренном режиме. Тренерский штаб сборной Грузии уже рассчитывает на Марадишвили и планирует вызвать футболиста на отборочные матчи Евро-2024 против команд Кипра (17 июня) и Шотландии (20 июня).

В текущем сезоне Марадишвили принял участие в 24 матчах «Локомотива», в которых отметился 1 голом и 4 результативными передачами.