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Непомнящий назвал вторую «Звезду» заслугой Семака

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Валерий Непомнящий оценил вклад Сергея Семака в последние пять чемпионств «Зенита», которые принесли вторую звезду петербургскому клубу.

«Можно сказать, что вторая звезда «Зенита» — это заслуга Семака по большому счету. Но всегда выигрывают игры футболисты, а проигрывает тренер. Сергей Богданович добился того, чего не удавалось многим иностранным специалистам более высокого статуса. Семак управляет командой в непростой ситуации. Не легко такими футболистами управлять в человеческом, ментальном плане. Семак в «Зените» прошел несколько этапов. Начиналось с того, что он использовал то, что ему досталось. Он грамотно распоряжался составом, который у него был. Потом к нему пришли Дзюба с Азмуном, они играли серьезные роли в команде. Трудность в том, как вписать обоих футболистов в систему команды и использовать их на поле. Затем ушли аргентинцы, вместо них пришли бразильцы, их надо было объединить и внушить им свою идею, плюс управлять ими, когда не все получалось. Плюс был уход Дзюбы. Семаку удавалось справиться со всем. Сергей Богданович в разных условиях умел находить возможность управлять командой и мотивировать ее. Его роль очень важна в клубе. Где-то я прочитал, что Семака команда сделала, это абсолютно не так», — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. В каждом из пяти сезонов, в которых он руководил командой, он приводил ее к чемпионскому титулу в чемпионате России. В сезоне-2022/23 петербургский клуб обеспечил себе чемпионство за четыре тура до финиша.

Источник: https://metaratings.ru/news/nepomnyashii-vtoraya-zvezda-zenita-eto-zahttps://metaratings.ru/news/nepomnyashii-vtoraya-zvezda-zenita-eto-zasluga-semaka-249706/sluga-semaka-249706/
Валерий Непомнящий
Сергей Семак
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
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Факел – Пари НН
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