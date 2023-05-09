Непомнящий назвал вторую «Звезду» заслугой Семака

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил вклад Сергея Семака в последние пять чемпионств «Зенита», которые принесли вторую звезду петербургскому клубу.

«Можно сказать, что вторая звезда «Зенита» — это заслуга Семака по большому счету. Но всегда выигрывают игры футболисты, а проигрывает тренер. Сергей Богданович добился того, чего не удавалось многим иностранным специалистам более высокого статуса. Семак управляет командой в непростой ситуации. Не легко такими футболистами управлять в человеческом, ментальном плане. Семак в «Зените» прошел несколько этапов. Начиналось с того, что он использовал то, что ему досталось. Он грамотно распоряжался составом, который у него был. Потом к нему пришли Дзюба с Азмуном, они играли серьезные роли в команде. Трудность в том, как вписать обоих футболистов в систему команды и использовать их на поле. Затем ушли аргентинцы, вместо них пришли бразильцы, их надо было объединить и внушить им свою идею, плюс управлять ими, когда не все получалось. Плюс был уход Дзюбы. Семаку удавалось справиться со всем. Сергей Богданович в разных условиях умел находить возможность управлять командой и мотивировать ее. Его роль очень важна в клубе. Где-то я прочитал, что Семака команда сделала, это абсолютно не так», — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. В каждом из пяти сезонов, в которых он руководил командой, он приводил ее к чемпионскому титулу в чемпионате России. В сезоне-2022/23 петербургский клуб обеспечил себе чемпионство за четыре тура до финиша.