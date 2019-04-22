Саркисов пропустит до трех недель из-за надрыва задней поверхности бедра

Нападающий "Енисея" Артур Саркисов надорвал мышцы задней поверхности бедра в матче в матче 24-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:2) и пропустит до трех недель, информирует официальный Твиттер красноярцев.

Саркисов не смог доиграть встречу и к 70-й минуте встречи покинул поле. "Енисей" заканчивал матч вдесятером.

Результат обследования: надрыв мышц задней поверхности бедра. Восстановление займет до 3 недель. https://t.co/JYXRhDnlzP – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 22 апреля 2019 г.

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