Сантос будет выступать под 3-м номером в "Зените"

Бразильский новичок "Зенита" Дуглас Сантос определился с игровым номером, информирует пресс-служба клуба. Он будет выступать под третьим номером.

Ранее под этим номером на футболке выступали Андрей Кондрашов, Бруну Алвеш, Кристиан Ансальди, Иван Новосельцев и Денис Терентьев. Сам Терентьев, в свою очередь, будет играть под номером 49.



Эмануэль Маммана будет играть под номером 24, Ригони - под 10-м, Вильмар Барриос - под 5-м.