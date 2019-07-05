19:36 | Футбол — РПЛ

Сантос будет выступать под 3-м номером в "Зените"

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Бразильский новичок "Зенита" Дуглас Сантос определился с игровым номером, информирует пресс-служба клуба. Он будет выступать под третьим номером.

Ранее под этим номером на футболке выступали Андрей Кондрашов, Бруну Алвеш, Кристиан Ансальди, Иван Новосельцев и Денис Терентьев. Сам Терентьев, в свою очередь, будет играть под номером 49. 

Эмануэль Маммана будет играть под номером 24, Ригони - под 10-м, Вильмар Барриос - под 5-м.

 

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