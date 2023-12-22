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Митрофанов прокомментировал проект реформы формата РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал проект реформы формата РПЛ — плей-офф после гладкого чемпионата.

«Проекта календаря до сих пор нет. Точку зрения на реформу не поменял, проект сырой. Даже с точки зрения того, что предлагается — некий турнир, в котором 8 команд РПЛ не участвуют, а после первого тура плей-офф к ним присоединяются еще 4 команды. То есть 12 команд, не участвуя в турнире, получат сверхперегруженный календарь в осенней части, когда надо будет играть через два дня на третий и все равно это практически не помещается в 30 окон, которые есть в году. Не очень понимаю, что это такое. Я не могу назвать это реформой, это идея попытаться придумать еще один турнир, который будет размывать два существующих. Комплексного решения — ни календаря, наложенного на финансовую модель, ни позиции всех 16 команд лиги — я не видел», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Ранее стало известно о том, что в РПЛ была создана рабочая группа по изменению формата чемпионата, а затем состоялось заседание комитета профессионального футбола в РФС. Главой рабочей группы по изменению формата, как ранее говорил президент РПЛ Александр Алаев, является Пивоваров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-mitrofanov-kompleksnogo-resheniya-po-proektu-reformy-formata-rpl-ya-ne-videl/
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Максим Митрофанов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

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Краснодар

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Квинси Промес

Спартак

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