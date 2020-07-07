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«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по Гайчу

7 июля 2020, 14:04

«Сан-Лоренсо» отказал ЦСКА в продаже форварда Адольфо Гайча за 8 млн евро, передает TyC Sports.

За такую сумму аргентинский клуб согласен продать лишь 70 процентов прав на спортсмена. Ранее сообщалось, что в ЦСКА хотели получить 90 процентов.

По заявлениям разных источников, нападающим интересуются итальянские клубы: «Милан», «Парма», «Рома» и «Интер». В текущем сезоне на счету Гайча пять мячей в 13 матчах во всех турнирах.

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