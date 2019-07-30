Самедов рассказал, что время в "Локомотиве" многое значит для него

Полузащитник Александр Самедов в интервью "СЭ" рассказал, что время в "Локомотиве" многое значит для него. Он добавил, что жалеет о том, что из него сделали козла отпущения, когда Юрий Семин отправил его в дубль.

– Вы оба раза приходили в "Локомотив" за достаточно больше деньги, выиграли титулы, и больше всего матчей в карьере провели именно за этот клуб. Получается, что это ваше самое продуктивное время в карьере.

– Хороший клуб, многое дал и многое значит для меня. Жаль, что меня сделали козлом отпущения, когда Юрий Семин отправил в дубль. Но это глыба, мы в разных весовых категориях. Я не хотел такого расставания, хотел по-нормальному. Но мне до сих пор болельщики свистят, кричат гадости – вообще несправедливо, на мой взгляд. А так я очень ценю этот период. Три кубка, бронзовые медали. Даже за четвертый кубок в двух играх принял участие, мне медаль дали. Получается, 4 раза выиграл кубок, три раза с "Локо".

– Почему такое отношение болельщиков – из-за того, что вы в итоге ушли в "Спартак"?

– Не знаю, еще всплывала информация, что были конфликты с главным тренером. Не было конфликтов, мы нормально разошлись, пожали руки. В истории с Семиным точно не хочу ковыряться, разошлись – и слава богу.

– Вы сказали, что тяжело с тренерами другой формации. Можете объяснить, в чем феномен Семина?

– Не могу объяснить.

– Вы не думали об этом, или просто не понимаете?

– Не могу. Не могу. Не могу. Больше нечего сказать.

– Вы не думали об этом или просто не понимаете?

– Это российский футбол. Знать его надо вдоль и поперек, извне и изнутри. (Сергей Егоров)

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