Салихова прокомментировала поведение Роши

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала поведение защитника ЦСКА Виллиана Роши, который был удален за неприличный жест в матче против красно-белых.

«Видео сняли все вопросы, но только представители ЦСКА уверяют, что у их игрока что-то зачесалось. А почему всегда эти движения рядом с Соболевым, к чему эта жестикуляция и разговоры за спиной? Он за таблетками от своей хвори что ли к Соболеву обращался? Тренерский штаб Федотова славится провокационными действиями исподтишка и в подтрибунке, а потом как ни в чем не бывало несет оправдательную чепуху на пресс-конференции. Скорее всего, это тренерская установка — выводить из себя эмоционального нападающего «Спартака», которая сработала. Красная Роши абсолютно по делу. Будет время вылечить свои заболевания», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Во втором тайме матча «Спартак» — ЦСКА Соболев был удален с поля за неприличный жест в адрес Роши. Футболист ЦСКА тоже получил красную карточку за аналогичные действия в адрес судей. Позже были опубликованы видео, которые «Спартак» представил КДК РФС как доказательства того, что Роша изначально провоцировал Соболева. На них защитник ЦСКА, держась за пах, якобы демонстрирует жест, за который позже удалили форварда «Спартака».

Оба игрока были вызваны на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), которое состоится 24 мая.