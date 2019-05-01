Гол нападающего "Рубина" Артура Сагитова в матче 18-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:0) признан лучшим в марте и апреле по версии болельщиков, сообщает официальный Твиттер казанцев.

Этот мяч стал первым в составе "Рубина" для 19-летнего воспитанника клуба.

Артур Сагитов – автор лучшего гола в марте и апреле по версии болельщиков!🔝

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Голосование проводилось совместно с генеральным спонсором клуба ПАО "Нижнекамскнефтехим". pic.twitter.com/kDFlbHatAP – "Рубин" Казань (@fcrk) 1 мая 2019 г.

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