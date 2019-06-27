Сафонов считает, что пока не готов играть за сборную

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов прокомментировал итог матча 1-го тура Кубка Париматч Премьер с ЦСКА (1:0).
- Как вам игралось по такой жаре?
- Когда приехали - светило солнце. Думали, будет хуже. Хорошо, что тучки вышли, стало полегче.
- Очень много стыков: две травмы, два игрока с перевязанными головами. Почему такой агрессивный настрой на товарищеский матч?
- На сборах много молодых - что у ЦСКА, что у "Краснодара". Все хотят остаться в основе. Выходят доказывать свои желания - отсюда много стыков.
- Есть задача выиграть турнир?
- Мы выходим на каждый матч выигрывать. Понятно, что мы должны стараться выигрывать, но помимо этого стоят и другие задачи, которые мы должны выполнять.
- Вы сегодня играли против Акинфеева. Вам нравятся сравнения с ним или раздражают?
- Я не обращаю на это внимания. Игорь - хороший вратарь. У него много чего можно взять. Самое главное - спокойствие. Думаю, мне этого не хватает.
- Ставите перед собой задачу попасть в сборную уже в этом году?
- Я не ставлю перед собой цели попасть в основу сборной. Считаю, что должен попасть туда, когда буду готов. Пока считаю, что не готов, и мне нужно совершенствоваться. (Гоша Чернов)
Что нужно знать о летнем турнире в Австрии: регламент и календарь игр, расписание и результаты матчей, турнирная таблица
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/kubok-match-premer-2/2019/