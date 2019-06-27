Сафонов считает, что пока не готов играть за сборную

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов прокомментировал итог матча 1-го тура Кубка Париматч Премьер с ЦСКА (1:0).

- Как вам игралось по такой жаре?

- Когда приехали - светило солнце. Думали, будет хуже. Хорошо, что тучки вышли, стало полегче.

- Очень много стыков: две травмы, два игрока с перевязанными головами. Почему такой агрессивный настрой на товарищеский матч?

- На сборах много молодых - что у ЦСКА, что у "Краснодара". Все хотят остаться в основе. Выходят доказывать свои желания - отсюда много стыков.

- Есть задача выиграть турнир?

- Мы выходим на каждый матч выигрывать. Понятно, что мы должны стараться выигрывать, но помимо этого стоят и другие задачи, которые мы должны выполнять.

- Вы сегодня играли против Акинфеева. Вам нравятся сравнения с ним или раздражают?

- Я не обращаю на это внимания. Игорь - хороший вратарь. У него много чего можно взять. Самое главное - спокойствие. Думаю, мне этого не хватает.

- Ставите перед собой задачу попасть в сборную уже в этом году?

- Я не ставлю перед собой цели попасть в основу сборной. Считаю, что должен попасть туда, когда буду готов. Пока считаю, что не готов, и мне нужно совершенствоваться. (Гоша Чернов)

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