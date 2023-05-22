Сафонов поделился мнением о напряженном графике «Краснодара»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов после победного матча 28-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:0) порассуждал о напряженном графике команды.

— Вы сегодня пропускали игру. Это связано с тем, что вам дали отдохнуть перед важными матчами?

— Думаю, что да.

— У вас впереди два матча с ЦСКА. Возможно, будет первый трофей. Как идет подготовка?

— Мы только закончили матч с «Ростовом». Поэтому пока о какой подготовке можно говорить?

— У вас тяжелый график, много матчей.

— Если вы заметили, многие ребята пропускали в последнее время матчи. И причиной было именно то, что тяжелый график.

— Тренер проводит ротацию? В следующем матче будете вы играть?

— Я так не могу точно сказать, — цитирует Сафонова «РБ Спорт».