Сафонов: «Локомотив» не сможет найти усиление на внутреннем рынке»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о трансферной работе «Локомотива» на российском рынке.

«Какую позицию «Локомотиву» нужно усилить до закрытия трансферного окна? Нужен хороший нападающий и, наверное, центральный защитник. Возможно ли их найти в чемпионате России? Думаю, вряд ли «Локомотив» сможет найти топ-усиления на внутреннем рынке. Значит, надо искать какого-то иностранца», — приводит слова Сафонова Legalbet.

«Локомотив» после семи туров РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.