РЖД: оснований для отставки Кикнадзе нет

В РЖД ответили на запрос фанатов «Локомотива» по поводу отставки гендиректора клуба Василия Кикнадзе. В ведомстве отметили, что клуб занял второе место по итогам прошлого сезона, а значит оснований для увольнения Кикнадзе нет.

Текст письма опубликовал болельщик в группе «United South Фанаты «Локомотива» в соцсети «Вконтакте».

«В ответ на ваше обращение, поступившее на корпоративный портал ОАО «РЖД» по вопросу ФК «Локомотив», сообщаем следующее. Главными целями деятельности ОАО «РЖД» являются обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, оказываемых железнодорожным транспортом. Как социально ответственная компания, ОАО «РЖД» поддерживает профессиональный спорт, осуществляя финансирование ведущих российских клубов выступающих под брендом «Локомотив», по наиболее популярным видам спорта. В футболе таким клубом является ФК «Локомотив», который неразрывно связан с брендом «РЖД» и холдингом в целом. Состав ФК «Локомотив» укомплектован высококвалифицированными футболистами, для которых созданы все условия, необходимые для качественной подготовки к играм и достижению высоких результатов.

Учитывая, что по итогам прошедшего чемпионата России по футболу ФК «Локомотив» стал серебряным призером и получил право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, у совета директоров клуба нет оснований для освобождения генерального директора Кикнадзе В.А. от занимаемой должности. В жизни любого клуба происходят изменения, которые по-разному воспринимаются командой и преданными болельщиками. В настоящее время клуб развивается согласно стратегии АО «ФК «Локомотив» на 2020-2023 года. По интересующим вопросам, связанным с деятельностью футбольного клуба «Локомотив», просим вас обращаться непосредственно в клуб».