РЖД не планируют продавать «Локомотив» и покупать спортивные активы
РЖД не планируют продавать акции футбольного «Локомотива» и покупать новые спортивные активы. Об этом сообщил на брифинге замглавы железнодорожной монополии Андрей Старков.
— Если коротко, нет, — приводит «РИА Новости» слова Старкова, который ответил на вопрос, есть ли в планах компании продажа пакета ФК «Локомотив».
Старков отметил, что у «Локомотива» одна из лучших детских футбольных академий в России.
— Не было бы поддержки со стороны РЖД, я не сильно уверен, что здоровье нашей нации было бы на том же уровне, — сказал он.
На вопрос, есть в планах РЖД приобретение новых спортивных активов, он также ответил отрицательно.
Напомним, холдинг РЖД является генеральным спонсором «Локомотива» и его основным владельцем.