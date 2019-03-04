Рюдигер получил на день рождения торт... из Самары?

"Крылья Советов" обратили внимание на дизайн торта, который получил защитник "Челси" Антонио Рюдигер на день рождения. Самарский клуб обыграл зелено-бело-синий флаг на торте. Именно эти цвета - традиционные у "Крыльев".

"Партнер "Крыльев Советов" "Самарский булочно-кондитерский комбинат" выходит на международный уровень. Сотрудники комбината изготовили торт по заказу "Челси" для игрока лондонского клуба Тони Рюдигера и добавили на него флаг нашей команды. Это победа", - говорится в сообщении "Крыльев" в Твиттере.

На самом деле на торте изображен флаг родной страны матери Рюдигера - Сьерра-Леоне.