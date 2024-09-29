Нигматуллин: «Надеюсь все-таки не остаться бомжом»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о своем положении в свете бракоразводного процесса.

«Меня уже в бомжи записывали, но я с «Зенитом» никаких соглашений не подписывал, даже предварительных. Но это не моя шутка, а от Mash. Я живу на 55-м этаже в «Москва-Сити», спасибо, ночевать, есть где. Чтобы развестись, нужны два суда. Так вот, прошел первый суд, где меня произвели благополучно. Соответственно, я теперь временно холостым стал.

Что качается раздела имущества, то он назначен на 11 октября. И вот там я надеюсь все-таки не остаться бомжом», — цитирует «РБ Спорт» Нигматуллина.