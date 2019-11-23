«Рубин» — «Зенит»: все голы матча
В матче 17-го тура чемпионата России «Рубин» принимал «Зенит».
Первый гол в матче забил нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Иранец отличился на 8-й минуте.
Во втором тайме на 66-й минуте счет сравнял нападающий казанцев Евгений Марков.
На 79-й минуте форвард «Зенита» Артем Дзюба снова вывел свою команду вперед.
8-я минута: гол Азмуна
?? Свой шестой гол в текущем сезоне РПЛ забивает Сердар Азмун.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 23, 2019
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66-я минута: гол Маркова
? Третий гол Евгения Маркова в текущем розыгрыше чемпионата.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 23, 2019
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79-я минута: гол Дзюбы
? Десятый гол Артема Дзюбы в сезоне РПЛ!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 23, 2019
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