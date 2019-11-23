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«Рубин» — «Зенит»: все голы матча

15:50
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В матче 17-го тура чемпионата России «Рубин» принимал «Зенит».

Первый гол в матче забил нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Иранец отличился на 8-й минуте.

Во втором тайме на 66-й минуте счет сравнял нападающий казанцев Евгений Марков.

На 79-й минуте форвард «Зенита» Артем Дзюба снова вывел свою команду вперед.

8-я минута: гол Азмуна

66-я минута: гол Маркова

79-я минута: гол Дзюбы

Рубин — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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