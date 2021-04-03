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«Рубин» — «Сочи»: Кварацхелия открыл счет дальним ударом

18:04
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия отличился в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи». Он открыл счет в матче во втором тайме — 1:0.

Кварацхелия получил мяч за пределами штрафной и отменным дальним ударом отправил его в ворота.

Публикация от Рубин Казань ? Rubin Kazan (@fcrk)

Рубин — Сочи

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