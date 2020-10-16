«Рубин» расторг контракт с Могилевцем
«Рубин» и 27-летний полузащитник Павел Могилевец расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает сайт команды.
Павел Могилевец пришел в «Рубин» в январе 2014 года в аренду из «Зенита», отыграл несколько месяцев и попал в итоговый состав сборной России на чемпионате мира-2014.
Петербургский клуб вернул своего игрока в августе 2014 года, однако летом 2015-го снова отправил в аренду — на этот раз в «Ростов». В «Ростове» под руководством Курбана Бердыева Павел снова выдал качественный отрезок и вслед за тренером вернулся в «Рубин» в феврале 2018 года.
Всего за «Рубин» Павел Могилевец сыграл 77 матчей, в которых забил два гола (оба в свой первый приход в 2014 году), сделал 6 голевых передач.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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