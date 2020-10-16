«Рубин» расторг контракт с Могилевцем

«Рубин» и 27-летний полузащитник Павел Могилевец расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает сайт команды.

Павел Могилевец пришел в «Рубин» в январе 2014 года в аренду из «Зенита», отыграл несколько месяцев и попал в итоговый состав сборной России на чемпионате мира-2014.

Петербургский клуб вернул своего игрока в августе 2014 года, однако летом 2015-го снова отправил в аренду — на этот раз в «Ростов». В «Ростове» под руководством Курбана Бердыева Павел снова выдал качественный отрезок и вслед за тренером вернулся в «Рубин» в феврале 2018 года.

Всего за «Рубин» Павел Могилевец сыграл 77 матчей, в которых забил два гола (оба в свой первый приход в 2014 году), сделал 6 голевых передач.