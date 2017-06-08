"Рубин" на официальном сайте объявил план подготовки к новому сезону. Казанская команда проведет два сбора в Австрии.
После отпуска "Рубин" соберется в Казани 9 июня для прохождения планового медосмотра, а 10-го отправится на первый сбор в Австрию, который продлится до 20 июня, а второй сбор пройдет с 25 июня по 8 июля.
Напомним, сегодня было объявлено об увольнении Хавьера Грасии с поста главного тренера.
Дополнительная информация
http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/6930-rubin-provedet-dva-sbora-v-avstrii
Jevah
15:36 "РУБИН": "В 16:00 БУДЕТ ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ НОВОСТЬ" 16:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ "РУБИН" ПРОВЕДЕТ ДВА СБОРА В АВСТРИИ Я ХЗ что они там важным считают. Но про сборы - реально "важнее некуда" !!!!!
16:18