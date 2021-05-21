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Идову подпишет контракт c «Химками» на 2 года

21:27
Брайан Идову. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Брайан Идову. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», защитник Брайан Идову подпишет контракт с «Химками» сроком на 2 года.

29-летний футболист был арендован у «Локомотива» в августе прошлого года. Срок аренды футболиста, как и его соглашение с железнодорожниками, кончается 30 июня. Он подпишет полноценный контракт с «Химками» уже на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Идову забил три гола и отдал две результативные передачи в 28 матчах РПЛ.

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