Идову подпишет контракт c «Химками» на 2 года
21:27
Как стало известно «СЭ», защитник Брайан Идову подпишет контракт с «Химками» сроком на 2 года.
29-летний футболист был арендован у «Локомотива» в августе прошлого года. Срок аренды футболиста, как и его соглашение с железнодорожниками, кончается 30 июня. Он подпишет полноценный контракт с «Химками» уже на правах свободного агента.
В минувшем сезоне Идову забил три гола и отдал две результативные передачи в 28 матчах РПЛ.
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